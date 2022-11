अटल करंडक एकांकिका स्पर्धेत मूळजी जेठा महाविद्यालय विजयी

जळगाव jalgaon प्रतिनिधी :

श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ (Shri Ramsheth Thakur Social Development Board) पुरस्कृत अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पनवेल शाखा (All India Marathi Theater Council Panvel Branch) आणि चांगु काना ठाकूर महाविद्यालय ( स्वायत्त) न्यू पनवेल (Changu Kana Thakur College (Autonomous) New Panvel) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राज्यस्तरीय अटल करंडक एकांकिका स्पर्धेत (state level Atal Karandak singles competition) मूळजी जेठा महाविद्यालय विजयी (Muloji Jetha College won) तर अमळनेरच्या प्रताप महाविद्यालयाला (Pratap College of Amalner) द्वितीय क्रमांक (Second place) मिळाला आहे.