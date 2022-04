एकमयी समाज हाच फुले यांचा राष्ट्रवाद : इतिहासकार डॉ.श्रीमंत कोकाटे

आज आनंदराज आंबेडकर यांचे व्याख्यान

उद्या दि.१२ एप्रिल रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय स्मारक इंदू मिल आंदोलनाचे (Dr. Babasaheb Ambedkar International Memorial of Indus Mill Movement) प्रणेते आनंदराज आंबेडकर यांचे “आंबेडकरवादी चळवळीचे विविध आयाम आणि आव्हाने” (Various dimensions and challenges of the Ambedkarite movement) या विषयावर सिनेट सभागृहात सकाळी १०.३० वाजता व्याख्यान (Lecture) होणार आहे. पोलिस अधिक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे प्रमुख अतिथी असून प्रभारी प्र-कुलगुरु प्रा.एस.टी. इंगळे अध्यक्षस्थानी असतील.