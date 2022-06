फाली भविष्यातील नायकांचे मॉडर्न एग्रीकल्चर

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शेतीकडे नवीन पिढी वळत नाहीय त्यामुळे गावाकडून शहराकडे स्थलांतर (Migration to the city) वाढत आहे. देशाचे भविष्य असलेल्या गावांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये (Students) मॉडर्न एग्रीकल्चर संस्कृती (Modern Agriculture Culture) रूजावी, जेणे करून शेतीत अत्याधुनिक साधनांचा (Sophisticated farming tools) वापर करून आर्थिक सुबत्ता येईल. यासाठी फालीमधील(Fali) विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी, इंटरशिप आणि व्यवसायासाठी आवश्यक ते प्रोत्साहन दिले जाईल, असे सांगत भविष्यात फालीमधील विद्यार्थी एग्रीकल्चरचे नवे मॉडेल (New model of agriculture) उभे राहील, असा विश्वास जैन इरिगेशनचे (Jain Irrigation) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक अनिल जैन (Director Anil Jain) यांनी व्यक्त केला.