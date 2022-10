जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

पंचायत समितीमध्ये (Panchayat Samiti) कंत्राटी तत्वावर काम करणार्‍या महिलेला (woman) पैसे (Paying) देत असल्याचा व्हिडीओ (Video) तयार करीत, एसीबीचे अधिकारी (ACB officers) असल्याची बतावणी करीत कारवाई करण्याची धमकी (Threat of action) देत कर्मचारी महिलेकडून मनसेच्या पदाधिकार्‍यानेे (office bearers of MNS) खंडणी मागितल्याचा (Ransom demanded) प्रकार उघडकीस आला आहे. तसेच महिलेने पैसे देण्यास टाळाटाळ केल्याने महिलेचा विनयभंग (Rape of a woman) देखील केला. याप्रकरणी मनसे पदाधिकारी राजेंद्र निकम रा. वाघनगर, महेंद्र सोनवणे रा. खर्दे ता. धरगणाव याच्यासह तीन जणांविरुद्ध जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात खंडणी व विनयभंगाचा (Crime of extortion and molestation) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.