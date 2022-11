आ.सुरेश भोळे म्हणतात.... महापौरांनी राजकारणापेक्षा शहराच्या विकासाकडे लक्ष द्यावे

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

महापौरांनी राजकारणापेक्षा (Mayor than politics) शहराच्या विकासाकडे लक्ष (Towards the development of the city) द्यावे, शहरातील रस्त्यांच्या 0problem of roads( समस्येने नागरीक त्रस्त (Citizens suffer) झाले आहेत. निवडणूका येतील तेव्हा राजकारण करावे. लोक उपोषणाला बसत आहेत, त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे, (Attention to problems) जनतेचे प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे. राजकारणापेक्षा पाठपुरावा महत्वाचा असून आरोप (Accusation) करण्यापेक्षा महापौरांनी प्रशासनाकडून काम (Work from the administration)करून घेतले पाहिजे, आरोप-प्रत्यारोपाने प्रश्न सुटत नसल्याचे प्रतिपादन भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आ.सुरेश भोळे (BJP district president MLA. Suresh Bhole) यांनी केले. 3 रोजी भाजपा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.