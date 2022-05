आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आरोग्यमंत्र्यांवर लावला मोठा आरोप....

चाळीसगाव chalisgaon प्रतिनिधी

कोवीड (Kovid) काळात सर्वात जास्त हाल कष्टकरी, शेतकरी व श्रमिक वर्गाचे झाले. परंतू राज्य सरकारने (State Government) केंद्राकडून (Central Government) आलेल्याच सुविधा पुरवण्याच्या कामाशिवाय दुसरे काही केले नाही. राज्यातील श्रमिक जनतेला त्यानी वार्‍यावर सोडले. राज्यातील सर्व मोठ-मोठ्या हॉस्पीटलच्या (Hospital) डॉक्टरांशी छुपी युती करुन डॉक्टरांकडून (doctor) आरोग्य मंत्र्यांनी (Minister of Health) हप्ते (Installments) घेतले आहे. तसेच कोवीड काळात महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार (Financial malpractice) केल्याची गंभीर आरोप (Serious allegations) माजी मंत्री तथा आमदार सदाभाऊ खोत (MLA Sadabhau Khot) यांनी केला.