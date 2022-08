ना. महाजन म्हणतात..गुलाबभाऊंच्या खांद्यावर मी उभा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यात मी गुलाबभाऊंच्या (Gulabrao Patil) खांद्यावर उभा आहे. त्यामुळे गुलाब भाऊ मला सांभाळून घ्या (take care of me) असे म्हणत ग्रामविकास मंत्री ना. गिरीश महाजन (Rural Development Minister Girish Mahajan) यांनी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Water Supply Minister Gulabrao Patil) यांना दहींडीच्या कार्यक्रमात चिमटा काढला.