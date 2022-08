शिंदे गटातील आ.किशोर पाटील म्हणतात... घोटाळ्यांचे आरोप करणारेच खरे घोटाळेबाज

पाचोरा Pachora (प्रतिनिधी)

नगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration ) आणि नगराध्यक्ष संजय गोहिल ( Mayor Sanjay Gohil) यांनी सुमारे २०० कोटी रूपयांच्या आरक्षित जमिनींचा घोटाळा (reserved land scam) केला असल्याचे विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे (allegations of the opponents are baseless) व पालिका निवडणुकांच्या (Municipal elections) तोंडावर जनतेची दिशाभूल (Misguided) करणारे आणि आम्हाला बदनाम करण्याचे कारस्थान आहे. तथ्यहीन आरोप करणाऱ्यांची परंपरा पाहता हा परिवारच घोटाळेबाज (family is the scammer) आहे. कोणतेही पुरावे नसतांना बदनामी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही आणि गुन्हे दाखल करणार (Legal proceedings and criminal proceedings) असल्याचा इशारा आमदार किशोर पाटील (MLA Kishore Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.