आ.खडसेंनी तू-तू, मैं-मैं करण्यापेक्षा काम करु द्यावे!

जळगाव jalgaon ।

अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Govt) काय केले आणि काय केले नाही. याकडे आधी खडसेंनी (MLA. Khadse) पहावे. त्यानंतर माझ्यासह गुलाबराव पाटलांवर टीका (Criticism of Gulabrao Patal with me) करावी. खडसेंनी तू-तू, मैं-मैं करण्यापेक्षा आम्हाला जिल्ह्याचा विकास करु द्यावा (Let the district develop). असा पलटवार मंत्री गिरीश महाजन (Minister Girish Mahajan) यांनी केला.