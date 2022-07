आ. गुलाबराव पाटील म्हणतात... तर पक्षावर ही वेळ आली नसती..

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे (Shiv Sena chief Uddhav Thackeray) यांनी महाराष्ट्र दौर्‍याची घोषणा (Maharashtra tour announcement) केली आहे. तसेच आदित्य ठाकरे हे निष्ठायात्रा काढत आहेत. हे दौरे आधीच केले असते (These tours would have been done earlier) तर पक्षावर ही वेळ आली नसती (time would not have come for the party)अशा शब्दात माजी पालकमंत्री आ. गुलाबराव पाटील (MLA Gulabrao Patil) यांनी ठाकरेंवर बाण सोडले आहे.