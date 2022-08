खा. संजय राऊतांबाबत आमदार गिरीश महाजन यांचे मोठे वक्तव्य म्हणाले...

जामनेर Jamner प्रतिनिधी

संजय राऊत (Sanjay Raut) म्हणतायेत की माझ्यावर अन्याय (Injustice) होत आहे. त्यांचा पक्ष, त्यांच्या मित्र पक्षाचे नेते म्हणत आहे की संजय राऊतांवर अन्याय होत आहे .सर्व दडपशाही (Oppression) चालली आहे. मात्र राऊतावर कार्यवाही ही लगेच झालेले नाही. कंप्लेंट आल्यावर त्यांना लगेच अटक (arrested) झाली नाही. गेल्या अनेक महिन्यापासून पत्राचाळीसंदर्भात त्यांची चौकशी सुरू आहे. ईडी (ED) आपलं काम करीत आहे. राऊत जर स्वच्छ असतील (Raut If they are clean) तर त्यानी त्या संदर्भात कागदपत्र देऊन पुरावे सादर करावे (Evidence should be presented) असे प्रतिपादन माजी मंत्री तथा आमदार गिरीश महाजन (MLA Girish Mahajan) यांनी केले. त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आमदार महाजन बोलत होते.