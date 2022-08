आ. एकनाथराव खडसे म्हणतात...तर सागर पार्कवर आरती ओवाळीन

जळगाव । jalgaon

जळगाव जिल्हा दुध उत्पादक संघाच्या (Jalgaon District Milk Producers Association) विविध दुग्धजन्य पदार्थांसाठी विस्तारीकरण (Extension to dairy products) आणि आधुनिकीकरणाचा प्लांट (modernization plant) हा एनडीडीबीच्या (NDB) माध्यमातून शासकीय अधिकार्‍यांच्या (government officials) समावेश असलेल्या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली उभारण्यात आला. तसेच जो अतिरिक्त खर्च झाला त्याला तत्कालीन मंत्री सुनील केदार (Minister Sunil Kedar) यांनी मान्यता दिली असतांनाही अर्धवट माहितीच्या आधारे (Based on partial information Order of action) उपसचिवांनी (Deputy Secretary) कारवाईचे आदेश काढल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे नेते आ. एकनाथराव खडसे (NCP leader Eknathrao Khadse) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.