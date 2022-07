जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातुन जाणार्‍या शिवाजीनगर उड्डाण पूल (Shivajinagar flyover) आणि जळगाव ते रेमण्ड चौफुली (Jalgaon to Raymond Chauphuli) दरम्यानच्या महामार्गाच्या विस्तारीकरणाला (Expansion of highways) होणार्‍या विलंबासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथराव खडसे (NCP MLA Eknathrao Khadse) यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत (Collector Abhijit Raut) यांची भेट घेतली. या भेटीत प्रशासनाविषयी नाराजी व्यक्त करीत ठेकेदाराला काळ्या (Blacklist the contractor) यादीत टाकून दंड वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली. दरम्यान आ. खडसे यांनी वाळू चोरीसंदर्भात (Theft of sand) पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे (Superintendent of Police Dr. Praveen Mundhe) आणि पोषण आहारातील भ्रष्टाचारासंदर्भात (Corruption in nutrition) जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ. पंकज आशिया (Zilla Parishad CEO Dr. Pankaj Asia) यांचीही भेट घेतली.