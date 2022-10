आ. भोळे म्हणतात...शहरातील नागरिकांचा अंत बघू नका!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील नागरिक (citizens) महापालिकेला कर (Tax to the Municipal Corporation) भरतात तर आपण त्यांना चांगले रस्ते, पथदिवे, गटारी, स्वच्छता आदी मुलभूत सुविधा (Providing basic facilities) देणे आपले कर्तव्य (your duty) आहे. याबाबत अनेकदा बैठका (meetings) घेवून तुम्हाला सूचना देवून सुध्दा तुम्ही का काम (not working) करत नाही. यामुळे नगरसेवकांना (corporators) नागरिकांच्या दररोज शिव्या खाव्या लागत आहे. तुम्ही शहरातील नागरिकांचा (Citizens) अंत बघू नका, अशा शब्दात आमदार राजूमामा भोळे (MLA Rajumama Bhole) यांनी महानगरपालिकेत (Municipal Corporation)आढावा बैठकीत (review meeting) अधिकार्‍यांना खडेबोल सुनावले.