तोल गेल्याने पाचव्या मजल्यावरुन पडून मिस्तरीचा मृत्यू

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर (fifth floor of the building) प्लास्टर (Plastering)) करीत असतांना तोल जावून (Out of balance) मिस्तरी खाली कोसळल्याची (Mistry fell down) घटना गणेश कॉलनीतील (Ganesh Colony) चंद्रप्रभा सोसायटीत (Chandraprabha Society) मंगळवारी सकाळच्या सुमारास घडली. या घटनेत शेख उस्मान शेख इस्माईल (वय-40, रा. पिंप्राळा हुडको) यांचा जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला. याप्रकरणी जिल्हापेठ पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.