जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील (Water Supply and Sanitation Minister Gulabrao Patil) यांनी आज आपल्या स्वत:च्या शेतावर (on his own farm) जाऊन ई-पीक पाहणी अ‍ॅपच्या (E-Peak Inspection App) माध्यमातून पेर्‍याची नोंद (Note the seeds through) केली. तसेच सर्व शेतकर्‍यांनी आपापल्या शेतातील पेरणीबाबतची माहिती यात अपडेट करण्याचे आवाहन ना.गुलाबराव पाटील यांनी केले.