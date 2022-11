बी ग्रेड तुपाचे उत्पादनास दूध संघाला परवानगीच नाही!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

दूध संघाला (milk union) खाण्यायोग्य (edibles) असलेल्या पदार्थांच्या उत्पादनासाठी परवाना (License to manufacture) देण्यात आला आहे. मात्र या पदार्थाव्यतिरिक्त इतर कोणताही पदार्थाचे (any substance)उत्पादन करण्यास परवानगी (Even when production is not permitted) नसतांनाही दूध संघाकडून (milk union) (स्पॉईल्ड फॅट) बी ग्रेड तुपाचे (Production of B Grade Ghee) उत्पादन करण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (Department of Food and Drug Administration) दिलेल्या अहवालातून (Report) उघड झाली आहे. हा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला. दरम्यान, अटकेतील सर्व संशयितांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.