जंगलात लपून बसलेल्या खूनातील संशयीताच्या एमआयडीसी, जिल्हापेठ पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

जळगाव jalgaon

मोबाईलच्या कारणावरुन (Because of mobile) रविवारी धारदार चाकू सारख्या शस्त्राने वार (strike with a weapon) करुन अक्षय अजय चव्हाण (वय-२३, रा. मढी चौक, पिंप्राळा) या तरुणाचा खून (Murder of a young man) करणार्‍या संशयित(Suspects) निलेश उर्ङ्ग बाळा प्रवीण पवार रा. रिंगरोड याच्या शिरसोलीच्या जंगलातून (Shirsoli forest) पोलिसांना मुसक्या (police arrested) आवळण्यात सोमवारी यश आले.