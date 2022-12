एमआयडीसी पोलीस ठाण्याची धुरा जयपाल हिरेंच्या खांद्यावर

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे (MIDC Police Station) पोलीस निरीक्षक प्रताप शिकारे (Police Inspector Pratap Shikare)यांची मुक्ताईनगर येथे उपविभागीय अधिकारी (Muktainagar Sub Divisional Officer) म्हणून पदोन्नती (Got promoted) झाली आहे. त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागी अमळनेर पोलिस ठाण्याचे (Amalner Police Station) पोलीस निरीक्षक जयपाल हिरे (Police Inspector Jaipal Hire) प्रभारी म्हणून (Appointment as in-charge) नियुक्ती झाली आहे. याबाबतचे आदेश सायंकाळी उशिरा पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी काढले.