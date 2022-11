महापौर जयश्री महाजनांकडून जळगावकरांची दिशाभूल

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

शहरात विकासकामे (development work) करण्यास महापौरांना अपयश (Failure of the mayor) आल्यामुळे नागरिकांच्या प्रश्नांना सामोरे कसे जाणार ? या चिंतेमुळेच महापौर जयश्री महाजन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Guardian Minister Gulabrao Patil) यांच्यावर चुकीच्या पध्दतीने टीका (criticizing) करत आहेत. पालकमंत्र्यांनी महापालिकेला भरघोस निधी (Substantial funds)दिला हे सांगणार्‍या महापौर जयश्री महाजन यांनी घुमजाव (wandering around) करीत निधीच्या विषयावरून पालकमंत्र्यांवर खोटे आरोप केले आहे. महापौर जयश्री महाजन यांच्याकडून जळगावकरांची दिशाभूल (Misguided by Jalgaoners) केली जात असल्याचा खळबळजनक (Accusation) आरोप शिंदे गटासह भाजपाच्या नगरसेवकांनी (BJP corporators with Shinde group) आज एका पत्रकार परिषदेत केला.