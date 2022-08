जळगाव, jalgaon

मेहरूण तलाव ट्रॅकवर (Merun Lake Track) रविवारी तरुणांच्या मस्तीमुळे (fun of youth) एका चिमुकल्याला जीव गमवावा (child should lose his life) लागला. मेहरूण तलाव एक पर्यटन स्थळ (tourist spot) म्हणून नावारूपाला येत असताना अशी दुर्दैवी घटना (unfortunate incident) मनाला चटका लावून जाते. मेहरूण ट्रॅकवर नागरिकांच्या हितार्थ आणि टवाळखोरांना आळा (Avoid scammers) घालण्यासाठी जागोजागी गतिरोधक आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे (Security and CCTV cameras) बसवावे, असे पत्र महापौर जयश्री महाजन (Mayor Jayashree Mahajan) यांनी मनपा आयुक्तांना (Municipal Commissioner) दिले आहे.