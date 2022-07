सावदा येथून विवाहिता - मुलासह बेपत्ता ..!

सावदा Savada ता रावेर ( प्रतिनिधी )

येथील काजीपुरा भागातील रहिवाशी २६ वर्षीय विवाहिता (Married) सौ सोनल धांडे ही २२ /०६ /२२ रोजी सकाळी १० वाजेच्या सुमारास मुलाला (with child) सोबत घेऊन दवाखान्यात जाऊन येते असे घरात सांगून गेली असता अद्याप पावतो ती घरी परत आली नसल्याने (Since not returning home) सावदा पो. ठाणे मध्ये मिसिंगची नोंद (Missing record) करण्यात आली आहे .