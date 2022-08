Photos # पहिल्याच श्रावण सोमवारी महादेवाचा गजर ; भाविकांची दर्शनासाठी अलोट गर्दी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

ॐ त्र्यंबकं यजामहे ऽऽ सुगंधी पुष्टीवर्धनम् उर्वारूकमेव बंधना मृर्त्योमुक्षी यमाम्मृतातऽऽ या मंत्रोच्चारात श्रावण मासातील (month of Shravan) पहिल्याच सोमवारी (First Monday) महादेवाचा गजर (Mahadev's alarm) करण्यात आला. दरम्यान शहरासह जिल्ह्यातील महादेव मंदिरांमध्ये (Mahadev Temples) दर्शनासाठी भाविकांनी अलोट (Crowded by devotees) गर्दी केली होती.