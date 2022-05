मध्यप्रदेश परिवहन महामंडळाची बस उलटली ; वाहक ठार , 15 जखमी पैकी तीन गंभीर

याबाबत अधिक माहिती अशी की , उज्जैन ते शिर्डी या नावाचे फलक असलेल्या मध्य प्रदेश परिवहन महामंडळाची एम. पी.13 पी.13 43 या क्रमांकाची बस बऱ्हाणपूर येथून मुक्ताईनगरकडे निघाली असता करकी फाट्यावर साडेपाच ते सव्वा सहा वाजेच्या दरम्यान आली असता त्या ठिकाणी बसचे स्टेरिंग मध्ये बिघाड (Failure in steering) झाल्याने चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला यात बस उलटली (bus overturned) त्यात वाहक हा खाली फेकला गेला व त्यावर बस उलटल्याने विनोद चिंतामण गुजर (वय 35 वर्षे) राहणार मोडिया तालुका आगर मालवा (मध्य प्रदेश) हे जागीच मयत (Death on the spot) झाले.