जळगाव jalgaon

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (Poet Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University) परिक्षेत्रातील महाविद्यालयांमधून एम.ए. मानसशास्त्र (M.A. Psychology) या विषयात प्रथम येणाऱ्या (First come first served) विद्यार्थी/विद्यार्थींनीस “कै.सुमन जगन्नाथ बारी सुर्वण पदक“ (“Late Suman Jagannath Bari Survan Padak) प्रदान करण्यासाठी प्रा.डॉ. सीमा सुरेश बारी व माजी सैनिक श्री. जगन्नाथ झावरू बारी यांनी एकत्रीत दोन लाख रुपयांचा धनादेश प्रभारी प्र- कुलगुरू प्रा.बी.व्ही.पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला.