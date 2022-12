लव्ह जिहादविरोधी कायदा लवकरच

जळगाव । jalgaon प्रतिनिधी

मुलींना (girls) काहीतरी आमिष दाखवून (baiting) पळवून नेण्याचे (kidnap) प्रकार वाढत आहेत. त्यानंतर जबरदस्तीने मुलींचे धर्मांत्तर (Conversion of girls) करुन लव्ह जिहादच्या (Events of Love Jihad) घटना वाढीस लागत आहे. आता उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही (Maharashtra) लव्ह जिहादविरोधीचा कायदा (Law of Love Anti-Jihad) अंमलात आणावा, यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती भाजपा महिला मोर्चाच्या (BJP Mahila Morcha) प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ (State President Chitra Vagh) यांनी दिली.