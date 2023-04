जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

सद्य:स्थितीत जिल्हा बँकेकडून (District Bank) शेतकर्‍यांना कर्जाचे (Disbursement of loans to farmers) वितरण केले जात होते. परंतु कर्जासाठी शेतकर्‍यांना वारंवार बँकेच्या चकरा माराव्या लागत असल्याने आपल्या गावातील विविध कार्यकारी (various executive societies ) सोसायटीच्या माध्यमातून कर्जाचे वितरण होणार आहे. यासह अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे (District Bank Chairman) अध्यक्ष संजय पवार यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.