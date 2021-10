जिल्ह्यात चौघांवर वीज कोसळली

जळगाव jalgaon।

शुक्रवारी दुपारी विजांच्या कडकडाटासह (With a thunderclap) झालेल्या पावसात (rain) जिल्ह्यातील चौघांच्या अंगावर (On all fours) वीज कोसळ्याने (Lightning strikes) त्यांचा मृत्यू (Death) झाल्याची घटना घडली.

मुक्ताईनगर तालुक्यातील निमखेडी येथील तर दुसरी घटना बोदवड तालुक्यातील चिंचखेड येथे घडली तर यावल तालुक्यात दोघांचा मृत्यू झाला असून त्यात एकजण डोंगरकठोरा तर दुसरा न्हावीचा असल्याने या गावांवर शोककळा पसरली आहे.