गुलाबरावांना पुन्हा टपरीवर बसवू!

जळगाव- jalgaon प्रतिनिधी

एकनाथ शिंदेंच्या बंडात (rebellion of Eknath Shinde) जिल्ह्यातून शिवसेनेचे चार आणि एक अपक्ष असे पाच आमदार सहभागी असल्याने राज्याच्या राजकारणात जळगाव जिल्हा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील दोघा आमदारांमध्ये झालेली कथित बाचाबाची (alleged altercation between the two MLAs )आणि खासदार संजय राऊत (MP Sanjay Raut) यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Guardian Minister Gulabrao Patil) यांना पुन्हा टपरीवर बसवण्याची (fit on the tapir) केलेली भाषा आज चर्चेत राहिले.