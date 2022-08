'हम हैं सुपरस्टार' राष्ट्रीय स्पर्धेत जळगावची लेशा छापरवाल देशात प्रथम

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील जयनगर परिसरातील रहिवासी व सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलची इयत्ता 9 वी तील विद्यार्थिनी लेशा छापरवाल (Lesha Chaparwal) हिने अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संघटनेने (All India Maheshwari Youth Association) आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरच्या् (national competition) हम हैं सुपरस्टार (Hum Hain Superstar) या स्पर्धेत सोलो डान्स या श्रेणीत प्रथम क्रमांक प्राप्त करीत देशात विजेतेपद (first in the country) मिळविले आहे. यापुढील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत ती भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.