पोटच्या लेकराला सोडून मातेचे पलायन

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

स्वामी तिन्ही जगाचा, आईविना भिकारी (Swami of the three worlds, beggar without mother) ही कवी यशवंत यांची प्रसिद्ध कविता आहे. आपल्याजवळ खूप पैसा आहे..पण मायेने डोक्यावरुन हात फिरविणारी मायेची सावली देणारी आई नाही. त्यावेळी आपल्याला आई (mother) असावी असे वाटू लागते. पण आपल्या पोटच्या गोळ्याला (Lekrala) दूर सारत आईने पलायन (mother fled) केल्याची संतापजनक घटना शहरातील गणेश कॉलनीतील युनिटी चेंबर परिसरात तीन दिवसांपूर्वी घडली. एका तीन वर्षीय चिमुकल्याला सोडून (Except for Chimukalya) गेल्यानंतर परिसरातील तरुणांना माणुसकीला पाझर फुटला. त्या चिमुकल्याला औषधोपचार व जेवण देवून पोलिसांच्या मदतीने बालसुधारगृहात (juvenile detention center) त्याची रवानगी करण्यात आली. दरम्यान, पोलिसांकडून (police) त्याच्या कुटुंबियांचा शोध (Search for families) घेतला जात आहे.