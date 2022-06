डिपीडीसीत महावितरणच्या भोंगळ कारभाराचे वाभाडे

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

वीजेची बिल भरुन (paying the electricity bill) देखील थकबाकी दाखवून (Showing arrears) शेतकर्‍यांची वीज कापली (Farmers lost power) जात आहे. अगोदर थकबाकीची रक्कम भरा त्यानंतरच विजेची मागणी करा. सद्या ऑईल नसून ऑईल(Oil) आल्यावर ट्रान्सफार्मर सुरु (Transformer start) करु अशा विविध तक्रारींचा पाढाच आमदारांनी (Complaints received by MLAs) डिपीडीसीच्या बैठकी वाचत महावितरणच्या भोंगळ (Bhongal of MSEDCL) कारभाराचे वाभाडे (Stewardship rent) काढले. यावर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Guardian Minister Gulabrao Patil) यांनी महावितरणच्या अधिकार्‍यांना कामात सुधारणा करा अन्यथा कारवाई करणार असल्याचा इशाराच बैठकीत अधिकार्‍यांना दिला.