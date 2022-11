आज धुळ्यात वकील लाल फिती लावून मनपाचा करणार निषेध

धुळे dhule। प्रतिनिधी

शहरात नियमित कर (regular tax) भरूनही नागरिकांना सुविधा (Facilities for citizens) मिळत नाही. रस्ते, गटारी, अस्वच्छता व पाण्याचा प्रश्न (issue of sanitation and water) गंभीर झालेला आहे. विविध पक्ष, संघटना व नागरिकांकडून आंदोलने (Protests by citizens) करून देखील याची दखल घेतली (Not noticed.) गेली नाही. त्यामुळे आता या प्रश्नांसाठी वकील आक्रमक (Lawyer aggressive) झाले आहे. त्यांनी या समस्यांना वाचा फोडण्याचा निर्धार काल बैठकीत केला. त्यानुसार 7 नोव्हेंबरला झोपेचे सोंग घेतलेल्या मनपा प्रशासनाचा (Municipality administration) लाल फिती लावून (Red tape protest) निषेध केला जाईल. समस्या सोडवण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली जाईल. त्यानंतरही समस्या सुटल्या नाही तर जिल्हाधिकारी, आयुक्तांना नोटीस देण्यात येणार असल्याचे बैठकीत जाहिर करण्यात आले.