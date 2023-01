महिलांनो रस्त्याने पायी फिरताय..तरही बातमी तुमच्यासाठी आहे..खास

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील आकाशवाणी चौकातून भरदिवसा 60 वर्षीय वृद्ध महिलेच्या (old woman) गळ्यातून 26 ग्रॅम वजनाचे सोन्याची चैन (Chain of gold) चोरट्यांनी चोरून (Stealed by thieves) नेल्याची घटना घडली आहे. ही घटना बुधवारी घडली या प्रकरणी जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.