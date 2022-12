कापसाचा ट्रक पलटी होवून मजूर ठार

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

कापूस भरुन निघालेल्या ट्रकला (truck) समोरुन येणार्‍या वाहनाने कट (Cut by vehicle) मारला. यामुळे ट्रकचालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे ट्रक ममुराबाद ते विदगाव रस्त्यावरील हातेड नाल्याच्या वळणावर पलटी झाल्याची घटना गुरुवारी सायंकाळी चार वाजेच्या सुमारास घडली. या अपघातात (accident)राज रविंद्र अहिरे (भिल) (वय-20, रा. मुंगटी जि. धुळे) या तरुणाच्या ( youth) डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा जागीच (Death on the spot) मृत्यू झाला. तर वाहनातील चालकासह 7 मजूर गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.