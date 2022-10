गुणवत्ता ओळखून नियोजन करा!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिक्षणामुळे (Because of education)आपले व्यक्तीमत्व घडते (Personality happens) आणि परिस्थीती (situation) कशी असो समोर आपल्याला लढायला (Teaches us to fight.) शिकवते. त्यामुळे आपली गुणवत्ता ओळखून (Recognizing your quality) पुढील वाटचालीचे नियोजन (make a plan) करा यश नक्की (Success for sure) मिळेल असे कुलगुरू डॉ.विजयकुमार माहेश्वरी (Vice Chancellor Dr. Vijayakumar Maheshwari) यांनी विद्यार्थ्यांना कानमंत्र दिला.