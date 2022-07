जिल्ह्याच्या विकासासाठी किशोर पाटलांना मंत्री पद द्यावे

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

गाळेधारक संघटनेच्या (Stakeholders Association) शिष्ट मंडळाने (delegation) पाचोर्‍याचे आमदार किशोर पाटील (MLA Kishor Patil) यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी जळगाव शहरातील गाळेधारकांच्या समस्यांविषयी सखोल चर्चा केली. आ. पाटील यांनी गाळेधारकांचा प्रश्न (question of slanderers) सोडविण्यासाठी नियमित पाठपुरावा केला असून आता हा विषय अंतिम टप्प्यात आले. तसेच त्यांनी आपल्या मतदार संघात केलेली कामे लक्षात घेता जिल्ह्याच्या विकासासाठी (development of the district) आ. किशोर पाटील यांना मंत्रीपद (given the post of Minister ) देण्यात यावे, अशी मागणी (Demand) गाळेधारक संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना (Chief Minister) केली जाणार असल्याची माहिती गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष (President of the Stakeholders Association) डॉ. शांताराम सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.