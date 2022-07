खिरोद्यातील सप्तपुटच्या विद्यार्थीनीस मुंबईत सर्वोत्कृष्ट चित्राकृतीचा के. के. हेब्बार पुरस्कार

खिरोदा, Khiroda ता. रावेर

जहांगीर आर्ट गॅलरी (Jehangir Art Gallery) मुंबई येथे 8 जूलै ते 17 जूलै 2022 पर्यंत आयोजित करण्यात आलेल्या 42 व्या मान्सून शो (Monsoon show) साठी सप्तपुट ललितकला भवन (Saptaput Lalitkala Bhavan) या नामांकित चित्रकला महाविद्यालयातील साक्षी संजय कासार या विद्यार्थ्यांनीच्या (Students) "द लाईफ" आणि "दॅट टाईम" ("Life" and "That Time") या दोन कलाकृतींची निवड (Selection of artwork) झाली. या प्रदर्शनाचे निमित्ताने "के के हेब्बार आर्ट फौंडेशन अॅवार्ड" (KK Hebbar Art Foundation Award) हा सर्वोत्कृष्ट कलाकृतीचा पुरस्कार साक्षी कासार यांच्या कॅनव्हास वरील मिश्र माध्यमात केलेल्या "द लाईफ" या कलाकृतीस प्राप्त झाला.