भाजपाच्या काही मित्रांकडूनही मिळाली मदत- खडसे

विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत (Legislative Council elections) कोटापेक्षा अधिक मतदान झाले. भाजपाच्या काही मित्रांनी मला मतदान (Some BJP friends voted for me) करून मदत केल्याचे नवनिर्वाचित आमदार एकनाथराव खडसे यांनी सांगितले. (Newly elected MLA Eknathrao Khadse)

गेल्या सहा वर्षापासून मी राजकीय विजनवासात (political exile) होतो. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने (Nationalist Congress) विधानपरिषदेत संधी देऊन माझे राजकीय पुनर्वसनच (political rehabilitation) केले आहे. या निवडणूकीत माझा पराभव (defeat) करण्यासाठी भाजपाने (BJP) पूरेपूर प्रयत्न केले होते. मात्र त्यात ते अपयशी ठरले. सहा वर्ष भाजपाने माझा छळ (BJP persecuted me) केला. अनेक चौकशा केल्या तरी हाती काही लागले नाही. मात्र आता मी विधानपरिषदेत राष्ट्रवादीने दिलेल्या संधीचे सोने (Gold of opportunity) करीत एकेक विषय मांडणार असल्याची प्रतिक्रिया आमदार एकनाथराव खडसे (MLA Eknathrao Khadse) यांनी माध्यमांशी बोलतांना दिली.