वृत्तपत्रातील बातम्यांचे खडसेंकडून स्वागत, देवकरांची मात्र नाराजी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (District Central Cooperative Bank) वार्षिक सभेचा अहवाल, (Report of the Annual Meeting) आर्थिक वर्षातील तोटा, छपाईसह इतर खर्च याबाबत वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केलेल्या बातम्यांचे (News by newspapers) राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे (NCP leader MLA Eknathrao Khadse) यांनी ‘वृत्तपत्रांकडे आरसा म्हणून बघा’ ('Look at newspapers as a mirror') असे सांगत स्वागत (welcome) केले. मात्र जिल्हा बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकर (District Bank Chairman Gulabrao Deokar) यांनी वृत्तपत्रांकडून गैरसमज (Misunderstandings from newspapers) पसरवले गेल्याचे विधान करीत नाराजी (displeasure)व्यक्त केली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची 106 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (106th Annual General Meeting) चेअरमन गुलाबराव देवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बँकेच्या प्रांगणात पार पडली.