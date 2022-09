अजित पवारांसमोरच खडसे-डॉ. सतीश पाटलांमध्ये ठिणगी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पक्ष संघटनेच्या (party organization) विषयावरून राष्ट्रवादीचे नेते तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते ना. अजित पवार (NCP leader Ajit Pawar) यांच्या समोरच व्यासपीठावर माजी मंत्री आ. एकनाथराव खडसे (Former Minister Eknathrao Khadse) आणि डॉ. सतीश पाटील (Dr. Satish Patil) यांच्यात पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी (spark of controversy) पडली. दरम्यान राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्ता मेळाव्यातच (NCP workers should meet) व्यासपीठावरील नेत्यांमधील गटबाजीचे (factionalism among leaders) दर्शन (darshan) कार्यकर्त्यांना घडले.