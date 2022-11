यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली - संवाद कौशल्य व व्यक्तिमत्व विकास : डॉ. आशुतोष पाटील

अमळनेर Amalner प्रतिनिधी

मारवड (marwad), येथील कै. न्हानाभाऊ म. तु पाटील कला महाविद्यालयात (Nhanabhau MTu Patil Arts College) आजीवन विस्तार विभाग, कबचौ उमवि जळगांव (Life Extension Department, Kabchau Umvi Jalgaon) व इंग्रजी विभाग, कला महाविद्यालय मारवड (Department of English, College of Arts, Marwad) यांच्या संयुक्त विद्यमाने "संवाद कौशल्य व व्यक्तीमत्व विकास कार्यशाळा" ("Communication skills and personality development workshop") आयोजित करण्यात आली होती.