फक्त पदवी मिळविणे हे महाविद्यालयीन जीवनाचे उद्दिष्ट नसावे : जयदीप पाटील

सौ. रजनीताई नानासाहेब देशमुख कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय (Rajnitai Nanasaheb Deshmukh College of Arts, Commerce and Science) येथे मराठी विभागातर्फे 'करिअरच्या विविध संधी' (Various career opportunities') या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात जयदीप पाटील प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. नोबेल फाउंडेशन संचलित 'यशवर्धिनी करियर महायात्रे'निमित्त हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता .

वृद्धपणाकडे झुकलेल्या आई-वडिलांचा विचार करा. खाजगी तसेच सरकारी क्षेत्रात नोकरीच्या (job) संधी आहेत मात्र त्यासाठी क्षमता निर्माण करा. फक्त डिग्रीचा (Degree) कागद मिळविणे हे महाविद्यालयीन (College) शिक्षणाचे उद्दिष्ट नसावे. महाविद्यालय म्हणजे परिपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकास (Personality development)घडविणारे एक स्वतंत्र ऊर्जाकेंद्र असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपप्राचार्य प्रा.एस.आर.पाटील होते. सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक मराठी विभागप्रमुख डॉ. अतुल देशमुख यांनी केले. डॉ. ए.एन.भंगाळे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला. याप्रसंगी प्रा. एल.जी.कांबळे, डॉ. एन.व्ही.चिमणकर, डॉ. सी.एस.पाटील, डॉ. दिनेश तांदळे, प्रा.एस.ए.कोळी, प्रा.आर.एम.गजभिये, डॉ. सचिन हडोळतीकर, प्रा.जनार्दन देवरे यांची उपस्थिती होती.