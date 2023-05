जळगावचे एसटी आगार झाले अखेर मालामाल

जळगाव jalgon । प्रतिनिधी

महिलांना (women) बस प्रवासात (bus trip) 50% सवलतीचा निर्णय हा यशस्वी झाला आहे. उन्हाळी सुट्टी (summer vacation) व लग्नसराई (marriage ceremony) मध्ये जळगाव विभागला (Jalgaon Division) 10 दिवसात तब्बल 10 कोटी (10 crore income) उत्पन्न मिळवून राज्यात (First in the state) प्रथम आला. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 1 मे ला केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बस स्थानक अभियान ही यशस्वीपणे राबून जळगाव विभाग राज्यात अव्वलस्थानी येण्यासाठी सांघिक प्रयत्न करावे, असे आवाहन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.