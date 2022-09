जळगावची खांन्देश कन्या जीविका बारी ठरली द फेम इंडिया २०२२ ची विजेती

जळगाव : jalgaon

येथील खोटे नगरातील (Khotenagar) रहिवासी असलेली सहा वर्षीय जीविका बारी (Jivika Bari) हीने हिमाचल प्रदेशात (Himachal Pradesh) झालेल्या 'द फेम इंडिया २०२२' ('The Fame India 2022') मध्ये कल्चर व मॉडेलिंग, डांस आणि टलेंट स्पर्धा २०२२ (Culture and Modeling, Dance and Talent Competition 2022) ची विजेती (winner) ठरली आहे.