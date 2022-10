एकता दौडमध्ये धावले जळगावकर

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

स्वतंत्र भारताचे पहिले उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल (Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel) यांच्या जयंतीनिमित्त (Jayanti) जिल्हा प्रशासन (District Administration,), जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय (Office of the District Sports Officer) व नेहरू युवा केंद्र (Nehru Youth Centre)यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकता दौडचे (Ekta Daud) आयोजन करण्यात आले होते. या दौडमध्ये अधिकार्‍यांसह सामान्य जळगावकरांनीही सहभाग घेत एकतेचा संदेश (message of unity) दिला.