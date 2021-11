जळगाव ते दिल्ली राष्ट्रपती भवन सायकल यात्रा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

संविधान साक्षरता अभियान (Constitution Literacy Campaign) अंतर्गत जळगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुरील (Social worker Mukesh Kuril) हे 5 नोव्हेंबर रोजी जळगाव रेल्वे स्टेशनजवळील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून सायकलद्वारे जळगाव (Jalgaon) ते दिल्ली राष्ट्रपती भवनापर्यंतच्या (Delhi Rashtrapati Bhavan) प्रवासाच्या अभियानास आरंभ (Start the campaign) केला.