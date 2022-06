जळगावकरांची प्रतिक्षा संपणार : शिवाजीनगर उड्डाणपूल महिनाअखेरीस होणार खुला

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवाजीनगर उड्डाण पुलाचे (Shivajinagar flyover) काम अंतीम टप्प्यात (work in final stage)आले असून, महिनाअखेरीस नागरिकांसाठी खुला (Open to the public) होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामाचा आढावा (Review of work) घेण्यासाठी मनपा आयुक्तांसह (Municipal Commissioner) अधिकारी व नगरसेवकांनी (Officers and corporators) शिवाजीनगर उड्डाण पुलाची गुरुवारी सकाळी पाहणी (Survey) केली.