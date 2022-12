रासायनिक खतांच्या वापरात जळगाव जिल्हा राज्यात अव्वल

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यात रासायनिक खतांची (chemical fertilizers) कोणतीही टंचाई (no shortage) नसून सर्व प्रकारचे खते जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात (Fertilizers are available)उपलब्ध आहेत. मात्र, शेतकरी बांधवांनी (Farmer) विशिष्ट एकाच खताची मागणी करु नये. सध्या रब्बी हंगामासाठी (Rabi season) जळगाव जिल्ह्यात 40 हजार मेट्रीक टन (thousand metric tons) खता साठा उपलब्ध (Fertilizer stock available) असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर (District Superintendent Agriculture Officer Sambhaji Thakur) यांनी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी वैभव शिंदे यांच्या दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.