जळगाव जिल्ह्यात आहे वारंवार स्थलांतर करणारे बसस्थानक....

शहरात गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव विसर्जन (Ganeshotsav, Durgotsav Visarjan) तसेच विविध मिरवणुकांचे (various processions) आयोजन शहरातील प्रमुख मार्गावरुन होते. याच मार्गावर भुसावळ बसस्थानक (Bhusawal Bus Stand) असल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी (traffic jam) टाळण्यासाठी शहरातील बसस्थानक अन्यत्र हलविण्यात (Bus stand shifted elsewhere) येते. त्यामुळे प्रवाशांना (Passengers) नाहक आर्थिक भुर्दंड (Financial crisis) सहन करावा लागत आहे. नेहमीच येणारी ही अडचण कायमची दूर करण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.